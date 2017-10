E Samschdeg de Moien war am Centre Sportif et Scolaire zu Harel den 99. uerdentlechen Kongress vun der Fussball Federatioun.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Tom Zeimet

Et ware keng gréisser Décisiounen ze huelen, dofir war et dann och e rouegen Kongress. Finanziell steet déi gréisste Federatioun zimlech gutt do a beim leschte Geschäftsjoer gouf e Benefice vu ronn enger hallwer Millioun realiséiert. Dat kënnt dann och de Veräiner zegutt, well d'FLF net grad 1 Millioun un dës verdeelt.



Da sinn och verschidden Ännerungen vun de Reglementer gestëmmt ginn, fir ënnert anerem d'administrativ Aarbecht z’erliichteren an am Dammefussball sinn eng Réi Neiegkeeten virgesin.



Den FLF- President war frou dat alles roueg verlaf ass





De Paul Philipp