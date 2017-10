© pressphoto (Archiv)

Holstein Kiel war an der 65. Minutt duerch e Goal vum Duksch mat 1:0 a Féierung gaangen. 3 Minutten drop huet de Lewerenz fir den 2:0 gesuergt. Kuerz virum Enn ass d'Arminia Bielefeld duerch e Selbstgoal vum Czichos op 1:2 nach emol eru komm. Der Equipe vumass selwer kee Goal méi gelongen, sou dass si sech géint den Tabellenzweete musse mat 1:2 geschloe ginn.Fir de Jeff Saibene ass et déi zweet Defaite noeneen.An der Ligue 2 a Frankräich hat dee Freideg den Owend säin éischten Asaz bei Bourg-Péronnas. Hei gouf et auswäerts eng 0:2 Defaite géint Chamois Niortais. De Lëtzebuerger Nationalspiller gouf an der 61. Minutt agewiesselt. De Christopher Martins gouf jo vun Olympique Lyon bei de Veräin aus der Ligue 2 ausgeléint.