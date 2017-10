© AFP

Frankfurt - Dortmund 2:2Dortmund hat no der Néierlag géint Leipzig an dem Gläichspill géint Nikosia an der Champions League nees eppes gutt ze maachen. No 19 Minutten konnten se dann och schonn mat 1:0 a Féierung goen. Eng Pass an d'Déift vum Bartra kënnt bei de Sahin an deen huet keng Problemer de Ball am Goal ënner ze bréngen. Besonnesch sécher hunn déi Dortmunder dono awer net gewierkt an se hate Chance dat se net den Ausgläich virun der Paus kasséiert hunn.An der 59. Minutt konnt de Philipp mat engem Schoss an de rietsen Eck den 2:0 markéieren. Frankfurt huet sech awer net opginn a konnt no 64 Minutten duerch en Eelefmeter vum Haller mam 1:2 den Uschloss nees fannen. Nëmme 4 Minutte méi spéit kritt de Wolf de Ball vum Gacinovic a léisst dem Bürki keng Chance.Mönchengladbach -1:5Schonn no 7 Minutten konnt Gladbach a Féierung goen. No enger Flank vum Hazard, huet de Retsos net richteg opgepasst an den Johnson konnt de Ball fir den 1:0 an de Filet schéissen. Gladbach ass dono och déi besser Equipe bliwwen a konnte méi Schëss verzeechnen wei Leverkusen mee hunn et awer verpasst hier Féierung auszebauen.No der Paus konnten d'Gäscht dunn awer direkt ausgläichen. E Corner vum Bailey kënnt an d'Mëtt, de Sommer schléit laanscht de Ball an de Sven Bender ka markéieren. An der 59. Minutt war et dunn de Bailey deen dréchen an de lénksen Eck schéisst. Nëmmen 2 Minutten méi spéit ass et de Brandt deen de Sommer zum 1:3 iwwerwanne kann. Dono ass et dann richteg batter fir Gladbach ginn: An der 69. Minutt leeft de Volland eleng op de Sommer zou a kann dësen iwwerwannen an an der 81. Minutt kann den agewiesselten Pohjanpalo no Virlag vum Brandt souguer op 5:1 erhéijen.- Stuttgart 1:0No den zwou Victoiren mat 3:2 géint Dortmund an der Bundesliga a Porto an der Champions League, konnt Leipzig mat voller Selbstvertrauen an de Match géint Stuttgart goen. Sou sinn se dann och an 23. Minutt schonn den 1:0 markéieren. De Sabitzer huet mat engem Schoss aus iwwer 20 Meter dem Golkipp keng Chance gelooss. Vill ass awer dunn net méi geschitt an et ass mam verdéngten 1:0 an d'Paus gaangen.No der Halschent hat Stuttgart d'Chance fir den Ausgläich ze schéissen. Den Asano an der 50. Minutt an den Akolo an der 71. Minutt konnten hier Chancen awer net notzen. Esou konnt Leipzig dann mat 1:0 gewannen ouni awer ze iwwerzeegen.Augsburg -1:2De Gregoritsch konnt Augsburg no 33 Minutten a Féierung bréngen. Dësen zitt vun der Strofraumgrenz of, de Ball gëtt ofgefälscht a flitt iwwert de Goalkipp mat Hëllef vun der Lat an de Goal. Dono ass Augsburg dann och déi däitlech besser Equipe bliwwen an ass héichverdéngt mat der 1:0 Féierung an d'Paus gaangen.Hannover huet sech no der Halschent awer zesummegerappt a war dunn besser am Match. An der 76. Minutt konnten se dunn den 1:1 schéissen. No enger Flank vum Korb knallt de Füllkrug de Ball ënnert d'Lat. No 89 Minutten kann de Füllkrug da souguer den 2:1 fir seng Equipe markéieren an hinnen esou déi 3 Punkte sécheren.