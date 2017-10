X

Mam Monica Puig (WTA-67) aus dem Puerto Rico an dem Carina Witthöft (WTA-73) aus Däitschland stounge sech zwou Spillerinnen an der Finall géigeniwwer, déi beim Tournoi op der Kockelscheier net gesat waren. Um Enn gewënnt d'Carina Witthöft an 2 Sätz mat 6:3 a 7:5.



Am 1. Saz ass dem Moncia Puig beim 2:2-Tëschestand en éischte Break an der Partie gelongen, sou dass Si mat 3:2 a Féierung gaangen ass. Dëse Virsprong konnt d'Olympiagewënnerin awer net laang halen, well dem Carina Witthöft ass am Retour direkt de Rebreak gelongen. Déi 22 Joer jonk Spillerin aus Däitschland konnt dem Monica Puig nach eng weider Kéier de Service ofhuelen an huet du beim Stand vu 5:3 den 2. Sazball genotzt fir de Sak mat 6:3 zouzemaachen.



Am Ufank vum zweete Saz sinn dem Monica Puig weider ze vill Feeler passéiert an et huet een eng gewësse Frustratioun bei der Spillerin aus dem Puerto Rico gesinn. Dem Carina Witthöft säi Spill huet dogéint weider gutt funktionéiert. Beim Tëschestand vun 1:1 konnt si der Olympiagewënnerin eng weider Kéier de Service ofhuelen, fir mat 2:1 a Féierung ze goen. Der Däitscher ass praktesch alles gelongen, sou dass si duerno den eegene Service konnt duerchbréngen an et ass hie e weidere Break gegléckt. Tëscht dem Carina Witthöft an dem Monica Puig stoung et domadder 4:1.



Ween elo geduecht hat d'Partie wier séier eriwwer, sollt awer falsch leien. D'Spillerin aus dem Puerto Rico konnt nämlech nees e Liewenszeeche vu sech weisen, si konnt dem Carina Witthöft de Service ofhuelen an op 2:4 verkierzen. De Punkt duerno war ganz serréiert, um Enn hat d'Monica Puig dat bessert Enn awer fir sech a verkierzt op 3:4. D'Puerto-Ricanerin war elo besser an der Partie an huet et der Géignerin schwéier gemaach. D'Carina Witthöft huet awer d'Nerve behale fir mat 5:3 a Féierung ze goen.



Beim Stand vu 5:4 huet d'Spillerin aus Däitschland fir de Match servéiert, mä konnt awer nach kee Schlussstréch ënnert d'Partie zéien, well dem Monica Puig ass e Break gelongen, fir op 5:5 auszegläichen. No engem weidere Break huet d'Carina Witthöft beim Stand vu 6:5 eng weider Kéier fir de Match servéiert. Hei konnt d'Spillerin aus Däitschland den éischte Matchball notzen an den Tournoi gewannen. D'Carine Witthöft gewënnt domadder an 2 Sätz mat 6:3 a 7:5 géint d'Monica Puig. Fir d'Carina Witthöft war et déi éischt Participatioun an enger Finall vun engem WTA-Tournoi an dann och den éischten Titel.



Am Dubbel gouf et eng 2:1-Victoire fir d'Koppel Kerkhove/Marozava géint d'Koppel Bouchard/Flipkens.



