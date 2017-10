© Serge Olmo

Häre-Basket

Um hallwer 7 stoung den Duell tëscht dem Racing an Diddeleng um Programm. An der éischter Halschent war et eng ganz enk Partie an de Racing ass mat engem 2-Punkten Avantage an d'Paus gaangen. Den drëtte Véierel konnt Diddeleng dunn awer mat 31:13 fir sech entscheeden an sech däitlech ofsetzen. Dësen Avantage hunn se sech dann och net méi huele gelooss a gewanne mat 92:68.Déi aner Matcher ginn um 20.30 Auer gespillt.

Damme-Basket

Bei den Damme gewënnt d'Residence Walfer géint de Basket Esch mat 89:80, wou d'Spillerin vun der Residence, Alli Monique Gloyd, mat 39 Punkten geglänzt huet. D'Musel Pikes kënne sech mat 76:61 géint Contern behaapten.