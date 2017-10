© Mike Kinn

© Yannick Zuidberg

© Mil Muller

No engem freien Abseitsgol, deen den Arbitter an der 9. Minutt signaléiert huet, hunn déi Péitenger direkt gewisen an wei eng Richtung dëse Match géif goen. No 18. Minutten huet et dann och gerabbelt ouni dass de Linneriichter huet missen de Fändel hiewen. No engem Eckball ass de Cissé nämlech am héchste gesprongen a konnt op 1:0 setzen. Just 10 Minutte méi spéit konnten déi Péitenger duerch de Banza souguer op 2:0 erhéijen. An der éischter Halschent huet Titus de Match och ganz kloer dominéiert. Eréischt kuerz virun der Paus haten déi Escher hier éischt richteg Chance, déi si awer net konnte verwäerten. No der Paus huet Péiteng dunn an der 55. Minutt duerch den Banza de Sak definitiv zougemaach.Déi Déifferdenger hu géint Stroossen guer näischt ubrenne gelooss an louchen no 16. Minutten schon 2:0 vir. Nodeems den Almeida an der 12. Minutte konnt op 1:0 setzen, huet den Franzoni no enger schéiner Pass vum Caron profitéiert an den 2:0 markéiert. Nach virun der Paus huet den Almeida mat sengem zweete Gol am Match fir eng 3:0 Pauseféierung gesuergt. No zwee Goler huet den Almeida dunn awer nach de 4:0 vum Amri virbereet a war kloer de Mann vum Match. De Giller Bettmer huet an der 82. nach konnten de 5:0 markéieren.Am absoluten Topmatch tëscht dem Champion Diddeleng an der Escher Fola huet den F91 besser an de Match fonnt an konnt an der 17. Minutt no enger schéiner Flank vum Pokar duerch den Turpel mat 1:0 a Féierung goen. Nom Réckstand sollt et dunn nach méi schlëmm fir d'Fola kommen. Nodeems den Tom Laterza nämlech huet misse verletzt vum Terrain, huet de Bernard an der 24. Minutt ee Fräistouss vum Stolz an den eegene Filet deviéiert a sou stoung et an der Paus 2:0 fir de Champion Diddeleng. No der Paus hunn déi Escher direkt reagéiert a konnten an der 51. Minutt duerch den Seydi op 2:1 verkierzen. Mat engem Sonndesschoss per Fräistouss huet den Danel Sinani dunn awer dem Hym an der 69. absolut keng Chance gelooss an huet fir eng kleng Virentscheedung gesuergt. Dëst nodeems de Cabral op Diddelenger Säit 10 Minutte virdrun mat enger zweeter gieler Kaart vum Terrain geflunn war. D'Fola huet sech awer einfach net geschloe ginn a konnt an der 73. duerch een Eelefmeter vum Hadji op 3:2 erukommen. Diddeleng huet awer monter no vir gespillt. No enger Pass vu Riets vum Jordanov konnt den Turpel an der 85. säin zweete Goal markéieren an zum tëschenzäitlechen 4:2 erhéijen. Just eng Minutt drop huet d'Fola dunn eng drëtte Kéier reagéiert a konnt duerch de Klapp erëm op ee Gol erukommen. Den Ausgläich sollt hinnen awer net méi geléngen.An engem wichtege Match géint den Ofstig hunn déi Munnerefer monter no vir gespillt a konnten an der 23. Minutt duerch de Crnomut a Féierung goen. Nom 2:0 vum nämmlechte Crnomut an der 38. Minutte, huet den Bekkouche véier Minutte no der Paus direkt op 3:0 erhéicht, sou dass de Match ab deem Moment schon entscheet war. Nom 3:1 an der 50. Minutt vum Osmanovic huet den Nakache déi Stater awer nach eng Kéier hoffe gelooss bevir de Cabral an der 75. Minutt de Munnerefer erëm Loft konnt verschafen.Den Tabelleleader Nidderkuer huet sech op der Escher Grenz laang schwéier gedoen mä konnt an der 40. Minutt vum engem grave Feeler vum Escher Keeper Sommer profitéieren, fir mat 1:0 duerch de Karapetian a Féierung ze goen. An der 63. an 68. Minutt konnt de Leader dunn de Score duerch den Karayer an de Karapetian nach zwee Mol erhéijen an sëtzt sech um Enn mat 3:0 géint d'Jeunesse duerch.Duerch een Dramgol vum Hartmann, deen de Ball aus 20 Meter wonnerschéin an de Wénkel gesat huet, sinn d'Visiteuren an der 32. Minutt a Féierung gaangen. Nodeems de Yao an der 66. Minutt konnt ausgläichen, huet de Feltes an der 88. Minutt fir eng spéit Entscheedung gesuergt.An enger Partie, déi gepräägt war vu ville Feeler a Spillënnerbriechungen, ass an der 1. Halschent kee Gol gefall. Dobäi sollt et och an der zweeter Halschent bleiwen, sou dass béid Equipe sech d'Punkten deelen.Resultater am Iwwerbléck:US Esch - Péiteng 0:3Déifferdeng - Stroossen 5:0F91 - Fola 4:3Munneref - Racing 4:2Jeunesse - Progrès 0:3RM Hamm - Rouspert 1:2Rodange - Hueschtert 0:0