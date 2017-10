No der 9. Defaite am 10. Match um Samschdeg géint Dijon gouf dem Trainer vum Chris Philipps an dem Vincent Thill elo de Stull virun Dier gesat.

Ween als Nofolger iwwerhëlt steet nach net fest. Wéi d'franséisch Sportzeitung L'Equipe awer ewell viru puer Wochen bericht huet, soll deee vun de méigleche Kandidate sinn. De Lëtzebuerger Nationaltrainer huet e Samschdeg de Match Metz-Dijon aus der Loge vum Metzer President verfollegt.Esou huet sech den FC Metz via Facebook an engem offizielle Communiqué zu der Entloossung geäussert:Philippe Hinschberger n’est plus aux commandes de l’équipe première du FC Metz. La situation catastrophique du club grenat, dernier de Ligue 1 avec neuf défaites en dix matches de championnat, a contraint le président du FC Metz à tirer le bilan de ces mauvais résultats. L’intérim à la tête de l’équipe première est confié à José Pinot, actuel entraîneur de l’équipe réserve du club. Les Grenats ont deux rendez-vous importants dans les jours à venir : à domicile en Coupe de la Ligue ce mercredi face au Red Star, et à Lyon en championnat dimanche prochain.