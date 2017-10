© AFP

Eigentlech hätt ee sech éischter erwaart, dass eventuell den Trainer Peter Stöger op engem wackelege Stull géif sëtzen. Um Méindeg den Owend koum dunn awer d'Meldung vum 1. FC Köln, dass de Manager Jörg Schmadtke an de Veräin mat effet-immediat getrennte Weeër ginn. De Veräin huet dem Schmadtke Merci gesot fir déi Aarbecht, déi hir fir de Veräin geleescht huet. De Schmadtke selwer reagéiert och a seet, hie wéilt mat dësem Schratt de Wee fräi maache fir en neien Impuls am Veräin.



© AFP

Den FC Köln stécht an enger fatzeger Kris an huet no 9 Spilldeeg an der Bundesliga eréischt 2 Punkten a steet domatter op der leschter Plaz an der Tabell. D'Euphorie no der leschter Saison war grouss, wou Köln et gepackt hat sech fir d'Europa League ze qualifizéieren. Ma och do leeft et alles anescht wéi gutt, well si hunn an 3 Matcher nach kee gewonnen a sti mat 0 Punkten do.