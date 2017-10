An do konnt sech de Stiermer-Star vu Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, freeën - fir déi 5. Kéier! De Portugis konnt sech géint de Brasilianer Neymar an den Argentinier Lionel Messi behaapten an zitt domat mat sengem éiwege Konkurrent Messi vum FC Barcelona gläich. Allebéid hunn elo 5 där Fifa-Titelen.Ma domat net genuch fir Madrid: Als beschten Trainer gouf de Zinédine Zidane ausgezeechent. De Real-Coach hat jo d'Konschtstéck fäerdegbruecht, d'Champions League zweemol hannereneen ze gewannen - eng Titelverdeedegung, déi bis elo nach kengem gelongen ass.