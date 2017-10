An och Mainz kënnt duerch. - E Mëttwoch den Owend muss Bayern an der däitscher Coupe weisen, ob den Heynckes-Effekt och géint Leipzig wierkt ...

En Dënschdeg den Owend war den Optakt vun der zweeter Ronn am däitschen DFB-Pokal an do konnte sech bal all d'Favoritte behaapten, just Bochum aus der 2. Liga huet sech vu Paderborn aus der 3. iwwerrasche gelooss a Mainz huet géint Kiel mussen an d'Verlängerung (wéinst zwee Eelefmeteren).Domat sinn alle 6 Bundesligiste weider.Paderborn-Bochum 2:0Wehen WI-Schalke 1:3Düsseldorf-Gladbach 0:1Leverkusen-Union 4:1Mainz-Kiel 3:2 n.V.Magdeburg-Dortmund 0:5Schweinfurt-E. Frankfurt 0:4Fürth-Ingolstadt 1:3De Spëtzematch ass dann e Mëttwoch den Owend, wa München zu Leipzig spillt.Osnabrück-NürnbergHertha-KölnWolfsburg-HannoverKaiserslautern-StuttgartRegensburg-HeidenheimBremen-HoffenheimFreiburg-DresdenLeipzig-Bayern