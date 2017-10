© Franky Hippert / RTL Radio Lëtzebuerg

Zum Beispill gëtt d'Wiel fir de Sportler, d'Sportlerin an d'Equipe vum Joer Owes tëscht 20.30 Auer an 21.30 Auer Live op RTL Télé Lëtzebuerg iwwerdroen.



© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

De Gala mam Iessen, wou éischt Präisser verdeelt ginn, geet des Kéier schonn um 18.30 Auer lass.

Vun 20 Auer un kënne 750 Leit déi net um Gala-Iessen sinn, sech eng Plaz an den Tribüne vun der Arena vun der Coque séchere fir den Héichpunkt vum Owend matzëerliewen. Duerno kënnen all d'Leit bei der After-Show och mat de Sportler bei de sëllechen Stänn mat feieren.

Et gëtt dann och en neie Präis, an dat mat der Leeschtung vum Joer. Do kann de Public vun elo un Proposen eraschécken. 10 Propose ginn zeréckbehalen, an da kënnen d'Leit bis de Gala doriwwer ofstëmmen.

Dëst Joer ginn et och fir déi 9 Kategorien nei Trophéeën. All d'Laureate kréien deen nämmlechten Trophée.



© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

Als musikaleschen Héichpunkt ass et den Optrëtt vun der Band "Puggy".

De Präis fir de ganze Gala-Owend ass 160€.

Fir vun 20 Auer un dobäi ze sinn, kascht et 39€, fir Clibb asw gëtt et do e Gruppepräis vun 32€ op de Kapp. Tickete kafen