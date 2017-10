Sport: Am meeschte gelies



Dëse Livestream gëtt vun FLH TV realiséiert.

Am Handball ass um Mëttwoch den Optakt vun der Qualifikatioun-Campagne fir d’Weltmeeschterschaft 2019 an Däitschland. D’Lëtzebuerger Nationalequipe spillt den Owend um 19 Auer am Gymnase vun der Coque géint Finnland.

Déi zwee aner Gruppe-Géigner heesche Slowakei a Russland.