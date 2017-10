© RTL Radio Lëtzebuerg / Serge Olmo

No den éischten 30 Minutte loung d'Lëtzebuerger Nationalequipe mat 14:10 géint Finnland a Féierung. An der zweeter Hallschent huet et laang gutt fir d'Lëtzebuerger ausgesinn. An de leschte Minutten hunn d'Lëtzebuerger et dunn awer verpasst de Sak zouzemaachen. An der 57. Minutt konnten d'Finnen op 21:23 verkierzen, 2 Minutte viru Schluss sinn d'Gäscht op 22:23 erukomm an 1 Minutt viru Schluss hu si op 23:23 ausgeglach. De Keeper vun de Lëtzebuerger konnt Sekonne viru Schluss nach e leschte Schoss vun de Finne paréieren, sou dass d'Partie tëscht Lëtzebuerg a Finnland mat engem 23:23-Remis op en Enn gaangen ass.Fir d'Lëtzebuerger Handballnationalequipe wär e Mëttwoch den Owend méi wéi 1 Punkt dra gewiescht.Déi zwee aner Gruppe-Géigner heesche Slowakei a Russland. De nächste Match ass e Sonndeg géint Slowenien.