Köln fiert éischt Victoire fir dës Saison. © afp

Den 1. FC Kaiserslautern war an der 7. Minutt duerch e Goal vum Spalvis a Féierung gaangen. No 20 Minutte konnt de Ginczek per Eelefmeter fir Stuttgart op 1:1 ausgläichen. No der Paus hunn den Akolo an den Terodde an der 66. respektiv 71. Minutt fir den 3:1 fir Suttgart gesuergt. De Jeff Strasser a Kaiserslautern ginn domadder am DFB-Pokal vun engem Veräin aus der 1. Bundesliga eliminéiert.Am däitsche Championnat Den 1. FC Köln kann awer nach gewannen. D'Equipe vum Peter Stöger huet e Mëttwoch den Owend mat 3:1 zu Berlin bei der Hertha gewonnen. D'Gäscht konnten no 35. Minutten duerch e Goal vum Zoller a Féierung goen. 8 Minutte méi spéit huet de Maroh fir Köln op 2:0 erhéicht. No der Paus war et de Clemens, deen an der 65. Minutt den 3:0 geschoss huet. D'Hertha konnt an der 69. Minutt nach op 1:3 verkierzen, ma fir d'Partie ze dréien ass et awer net méi duergaangen. Köln steet domadder an der Aachtelsfinall.Osnabrück-Nürnberg 2:3Hertha-Köln 1:3Kaiserslautern-Stuttgart 1:3Wolfsburg-Hannover 1:0Regensburg-HeidenheimBremen-HoffenheimFreiburg-DresdenLeipzig-Bayern