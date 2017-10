© afp

Olympesch Wanterspiller 2018 - Sécherheet / Rep. Rich Simon



Well déi politesch Situatioun tëscht Nord- a Südkorea den Ament zimlech ugespaant ass, stellt ee sech beim COSL natierlech Froen. Den Ament huet ee Lëtzebuerger Sportler d'Kritären erfëllt, fir a Südkorea mat derbäi ze sinn. Dat ass de Schifuerer Matthieu Osch. Seng offiziell Selektioun gëtt réischt Mëtt Dezember bekannt ginn. Dat ass awer am Prinzip just eng Formsaach. Am Prinzip. Et ass gewosst, dass et ëmmer nees Provokatioune vu Nord- a Richtung Südkorea ginn. Dat mécht dem Lëtzebuerger Comité Olympique natierlech Kappzerbrieches, sou den Directeur Technique vum COSL, Heinz Thews. Dat Ganzt ass nëmmen eng 350 Kilometer wäit vun der Sportinfrastruktur ewech an dat wär natierlech fir deen een oder anere bedrohlesch. D'Botschaft zu Tokio, déi fir Lëtzebuerg responsabel ass, an och den IOC géingen d'Situatioun ganz genee verfollegen, mä et wär awer och kloer, wann de Risiko géing an d'Luucht goen an et geféierlech fir d'Athlete géing ginn, dass een d'Athleten dësem Risiko net wäert aussetzen, sou den Heinz Thews. Beim Festival vun der Jugend dëst Joer an der Tierkei, war d'Situatioun och net einfach. Ier eng Decisioun geholl gouf, op eng Selektioun an Anatolien soll fléien oder net, gouf mat den Athleten an hiren Eltere geschwat. Dat geschitt och elo. Mam Matthieu Osch a mat sengen Eltere géing da gekuckt ginn, ob een de Risiko wëll agoen oder net, sou den Heinz Thews.Lëtzebuerg ass, egal wéi vill Athlete mat ginn, eng vun de klengsten Delegatiounen. De Problem stellt sech awer och fir déi Grouss, seet den Heinz Thews.D'Olympesch Spiller si vum 9. bis de 25. Februar.