D'Partie géint d'Slowakei gëtt ganz sécher méi schwéier, wéi déi géint Finnland. A géint Finnland huet sech d'FLH-Selektioun d'Liewen och selwer schwéier gemaach. Kuerz viru Schluss ware se nämlech nach 5 Goaler vir, fir de Match dunn awer nach aus der Hand ze ginn. Et gouf ze séier probéiert nach ee Goal drop ze setzen. Dat huet dem neien Nationaltrainer Maik Handschke schwéier rop gestouss.

Virun allem an de leschte Minutte goufen et e puer Situatiounen, wou verschidde Spiller net ganz glécklech ausgesinn hunn, Aktioune sinn ze séier ofgeschloss ginn an de Bal ass net an den eegene Reie gehale ginn. An dat muss sech e Sonndeg änneren, well soss gëtt et e Sonndeg auswäerts ganz schwéier géint d'Slowakei. Dat weess och den Tommy Wirtz.Finnland war e Mëttwoch ze packen. Géint d'Slowakei misst awer schonns ee klengt Wonner geschéien, fir dass den Christian Bock a seng Matspiller ee positiivt Resultat kënne realiséieren.

E Sonndeg net mat dobäi ass de Martin Muller. Hien hat sech jo géint Finnland blesséiert a geet net mat (hie geet e Méindeg an den IRM). De Mikel Molitor ersetzt hien am Kader.

De Yann Hoffmann muss mat sengem Veräin Braunschweig spillen a gëtt vum Alen Zekan ersat. De Chris Auger, dee sech och géint Finnland wéigedoen hat, ass awer nees fit.

1. Auger Chris2. Bardina Yannick3. Bock Christian4. Cosanti Tommaso5. Herrmann Mika6. Hoffmann Jimmy7. Kohn Julien8. Krier Tom9. Meis Tom10. Molitor Mikel11. Quintus Tom12. Scheid Daniel13. Schroeder Eric14. Weyer Ben15. Wirtz Tommy16. Zekan Alen