Um 12. Spilldag huet de Jeff Saibene mat senger Equipe Arminia Bielefeld mat 1:3 géint Ingolstadt de Kierzere gezunn. Béid Equippen hu sech um Terrain näischt geschenkt a sou hunn d'Spectateuren direkt an der éischter Hallschent e Selbstgoal, en Eelefmeter an zwou rout Kaarten ze gesi kritt.An der 11. Minutt huet de Börner vun Ingolstadt de Ball an den eegene Filet gesat a fir den 1:0 fir Bielefeld gesuergt. Fir Ingolstadt sollt et kuerz drop nach méi batter ginn. An der 13. Minutt huet de Gaus déi Giel/Rout-Kaart gesinn. No 26 Minutte konnt e weidere Spiller de Wee an d'Dusch untrieden. De Behrendt vu Bielefeld huet wéinst engem Foul glat Rout gesinn. No de roude Kaarten hunn d'Spectateuren duerno nach e puer Goaler gesinn. No sengem Selbstgoal am Ufank vun der Partie huet de Börner an der 29. Minutt den eegene Goal fonnt a konnt fir d'Gäscht op 1:1 ausgläichen. Kuerz virun der Paus ass dem Kutschke fir Ingolstadt den 2:1 gelongen.An der zweeter Hallschent hunn d'Haushären Drock gemaach an Ingolstadt hannen dra gedréckt. D'Gäscht stoungen awer an der Defense kompakt an hunn et Bielefeld schwéier gemaach virun de Goal ze kommen. An der 89. Minutt huet dunn Ingolstadt den Deckel drop gemaach. No engem Konter konnt de Keeper vu Bielefeld nach de Schoss vum Morales paréieren, ma am Noschoss huet de Kittel fir den 3:1 gesuergt.