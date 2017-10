Useldeng-Hueschtert © Yannick Zuidberg

Spannend war et zu Jonglënster, wou d'Equipe aus der 1. Divisioun Gréiwemaacher aus der Éierepromotioun op Besuch hat. No 90 Minutten an och no 120 Minutte stoung et 1:1, dunn huet d'Decisioun mussen am Eelefmeterschéisse falen. An do goufen d'Nerve vun de ronn 150 Supporter strapazéiert: Nodeems Maacher zwee Eelewer verschoss hat, Lënster awer just een, hat Lënster beim 5. Schoss e Matchball, konnt deen awer net notzen. Dunn huet nach e sechsten Eelefmeter musse geschoss ginn an dee krut Maacher eran a Lënster net, esou datt déi Miseler eng Ronn weider sinn.Mamer aus der Promotioun war Rodange aus der Nationaldivisioun 1:2 ënnerleeën, hei stoung et an der Paus 1:0 fir Rodange.An Useldeng aus der 2. Divisioun huet sech Hueschtert aus der Nationaldivisioun mat 0:2 musse geschloe ginn.Déi aner 13 Matcher sinn e Sonndeg um 16 Auer.