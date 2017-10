© Archiv Pressphoto

© Archiv Pressphoto (De Christopher Martins am Trickot vun de Roude Léiwen)

No der 1:3-Defaite zu Regensburg bleift Kaiserslautern an der Tabell op der leschter Plaz an dat mat 6 Punkten no 12 Spilldeeg. No 10 Minutten ass d'Equipe vummat 0:1 duerch e Goal vum Stolze a Réckstand geroden. An der 14. Minutte koum d'Reaktioun vum FCK. Dem Moritz ass per Eelefmeter den Ausgläich gelongen. D'Gäscht konnten duerno net weider op dësem Goal opbauen an hu sech zwee weider Goaler agefaangen. An der 33. Minutt huet de Knoll e Fräistouss direkt verwandelt a Regensburg nees a Féierung bruecht. No 49 Minutte konnt de Stolze op 3:1 erhéijen. Kaiserslautern huet sech duerno beméit fir d'Partie nach eng Kéier ze dréien, ma Regensburg stoung ganz déif hannen dran an huet de Gäscht keng Chance gelooss. Domadder verléiert Kaiserslautern mat 1:3 zu Regensburg.E Freideg den Owend hat demat Arminia Bielefeld 1:3 géint Ingolstadt verluer. Virun allem an der 1. Hallschent war et eng hëtzeg Partie. Hei gouf et op béide Säiten eng Rout Kaart, en Eelefmeter an e Selbstgoal. De Börner vu Bielefeld hat de Ball an der 11. Minutt an den eegene Goal gesat. No 29 Minutte konnt hie säi Feeler nees gutt maachen. Hei huet hien de richtege Goal fonnt a fir Bielefeld op 1:1 ausgeglach. Sekonne virun der Paus huet de Kutschke Ingolstadt nees a Féierung bruecht. An der 85. Minutt huet de Kittel fir den 3:1 gesuergt an de Sak fir Ingolstadt zougemaach.beim éischte Match iwwer 90 Minutten vumspillt seng Equipe Bourg-en-Bresse Doheem 1:1 gläich géint den Traditiounsveräin AJ Auxerre. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung déi 90 Minutten iwwer am defensive Mëttelfeld um Terrain a krut an der 90. Minutt eng giel Kaart.