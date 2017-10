© afp

Hannover - Dortmund 4:2

Fir den Tabelleleader Dortumund ass de Match géint de staarken Opsteiger aus Hannover net gutt lasgang. No engem Feeler am Strofraum vum Bürki um Klaus, setzt de Jonathas per Eelefmeter op 1:0. Dortmund huet dunn awer weider no vir gespillt an ass an der 27. Minutt duerch ee Gol vum Zagadou belount ginn. Kuerz virun der Paus huet Hannover Dortmund dunn awer nach eng Kéier schéin ausgekontert a konnt op 2:1 duerch de Bebou setzen.An der 2. Halschent huet Dortmund weider no vir gedréckt a konnt séier zouschloen. De Yarmolenko huet mat engem placéierte Wäitschoss op 2:2 setzen. Just puer Minutte méi spéit sollt et ganz déck kommen fir de Coupegewënner Dortmund. Nodeems de Zagadou no enger Noutbrems rout gesinn huet, huet de Klaus de fällegen Eelefmeter wonnerschéin an de Wénkel gesat, sou dass Hannover erëm mat 3:2 a Féierung louch. An der 84. Minutt gouf de BVB ewéi sou oft an dësem Match ausgekontert a krut sou nach de 4:2 geschoss, sou dass si d'Tabelleféierung op dësem Spilldag verléieren.

Hertha - Hamburg 2:1

Am Match tëscht zwou Equippen déi sech dach e bëssen an der Krise befannen, ass Hertha an der 17. Minutt duerch ee Cornergol vum Stark a Féierung gaangen. An der zweeter Halschent huet Berlin dunn direkt nogeluecht an zwar mat engem weidere Cornergol, deen de Rekik konnt markéieren. Hamburg huet sech awer net opginn an ass duerch den agewiesselte 17-järegen Jann-Fiete Arp erëm op ee Gol erukomm mä et sollt um Enn net méi duergoen fir den 2:2 ze markéieren.

Leverkusen - Köln 2:1

No der Victoire am DFB-Pokal ass Köln mat vill Confiance an de Match gaangen an huet flotte Fussball gewisen. An der 23. Minutt huet sech de Guirassy excellent an der Mëtt duerchgesat an konnt den 1:0 schéissen. Nodeems Köln de Match am Grëff hatt, huet de Leverkusener Bailey an der zweeter Halschent konnten 1:1 ausgläichen. No dësem Gol huet Köln gewackelt, sou dass Leverkusen sech puer gutt Chance konnt erausspillen. An der 73. Minutt war et du sou wäit: Leverkusen huet de Match gedréint an ass mat engem schéine Säitfallzéier vum Bender mat 2:1 a Féierung gaangen. Bei deem Resultat sollt et dunn och bleiwen.

Hoffenheim -Mönchengladbach 1:2

Mat engem wonnerschéine Gol vum Demirbay an der 25. Minutt ass Hoffenheim an engem super Match vu béiden Equippen mat 1:0 a Féierung gaangen. An der zweeter Halschent ass et monter weidergaangen a béid Equippen hu sech näischt geschenkt. Duerch eng flott Konterattack ass et de Gäscht an der 61. Minutt dunn och gelongen duerch den Hazard auszegläichen. An der 79. Minutt huet de Grifo sech dunn een Häerz geholl. Nodeems hien 4 Spiller ëmdribbelt huet, leet de Gladbacher wonnerschéin fir de Ginter op, deen de Ball just nach muss erandrécken. Zwou Minutte méi spéit konnt de Vestergaard no engem Corner nach den 3:1 schéissen, sou dass de Match entscheet war.

Schalke - Wolfsburg 1:1



No zwou Victoiren um Stéck, ass Schalke mat breeder Broscht an dëse Match gaangen a war an der 1. Halschent och déi besser Equipe. Nodeems si an der 42. Minutt no Videobeweis een Eelefmeter zougesprach kruten, konnt de Bentaleb den 1:0 fir Schalke markéieren. Dëst sollt awer net den eenzegen Asaz vum Videobeweis bleiwen wëll Wolfsburg an der 60. Minutt och een Eelefmeter zougesprach krut. Dësen huet den Mario Gomez awer iwwert de Gol gesat, sou dass Schalke weiderhin 1:0 a Féierung louch. An der allerleschter Minutt sollt et Wolfsburg dunn awer nach geléngen den Ausgläich ze schéissen. Den Origi konnt mat sengem Gol de Gäscht nach ee Punkt sécheren.