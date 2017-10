Le club à la Croix de Lorraine tient officiellement son nouvel entraîneur ce samedi 28 octobre : il s'agit de Frédéric Hantz !

Fin connaisseur de la Ligue 1 Conforama, dans laquelle il totalise plusieurs centaines de matches dirigés, le technicien natif de Rodez s’est engagé jusqu’en juin 2019 avec le FC Metz. Sa carrière d'entraîneur, initiée à Rodez en CFA, a débuté au plus haut niveau sous les couleurs rouges et jaunes du Mans FC en 2004. Après deux autres expériences à Sochaux et au HAC, toujours en Ligue 1, Frédéric Hantz a fait les beaux jours du SC Bastia : il y a remporté deux titres de Champion de France, en National (2011) et en Ligue 2 (2012), et a été récompensé par deux distinctions de prestige : celle de Meilleur entraîneur de National (2011) et celle de Meilleur Entraîneur de Ligue 2 (2012).

Plus récemment, le technicien a été appelé par la famille Nicollin en janvier 2016 pour sauver le destin du Montpellier HSC en Ligue 1, mission accomplie au terme de la saison 2015-2016.

Libre depuis la fin du mois de janvier 2017, l'ancien milieu de terrain n’arrive pas à Metz en terrain inconnu puisqu’il avait déjà déposé ses valises en Moselle par le passé, pour effectuer une saison sous le maillot grenat lors de l’exercice 1992-1993, en tant que joueur.

Pour accomplir sa mission et atteindre l'objectif du maintien, Frédéric Hantz sera épaulé à Metz par Arnaud Cormier, qui endossera le rôle d'entraîneur adjoint des Grenats. Arnaud Cormier, âgé de 41 ans, avait déjà accompagné le Ruthénois au Mans FC ainsi qu'à Montpellier. Egalement titulaire du DEPF, il s'engage aussi avec le FC Metz jusqu'au terme de la saison 2018-2019.

Frédéric Hantz et Arnaud Cormier seront tous les deux présentés à la presse lundi.