© Serge Olmo

Häre-Basket

An enger Partie wou virun allem d'Defense am Virdergrond stoung sinn d'Miseler gutt an de Match komm a loungen am zweete Véierel beim Stand vun 13 op 30 souguer 17 Punkten vir. De Racing huet awer net opginn an huet sech ewéi esou oft an dëser Saison zeréck an Partie gekämpft. Si goufen och belount a konnte fir d'éischte Kéier an der 26 Minutt beim Stand vun 42:41 d'Féierung iwwerhuelen. De Match war ab deem Punkt dunn och immens spannend wëll de Racing huet monter weidergespillt a louch no 30 Minutten 50 op 47 vir. D'Musel Pikes haten hiert lëscht Wuert awer nach net geschwat an hunn ee 14-4 Laf higeluercht fir 2 Minutte viru Schluss mat 61 op 54 a Féierung ze leien. Duerno hunn d'Musel Pikes de Match net méi hier ginn a gewannen um Enn mat 70 op 60.

Damme-Basket

Bei denklappt Walfer d'Sparta mat 84 op 52 an Hesper verléiert Doheem mat 54 op 75 géint d'Musel Pikes. Déi éischt Néierlag fir de Champion Steesel war dann op dësem Spilldag fälleg. D'Dammen vum Trainer Altmann verléieren zu Konter mat 67 op 74.