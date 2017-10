© Jana Peters

Am Kader vun dëser Course déi vum Shura Tola aus Ethiopien gewonne gouf, war och den Lëtzebuerger Championnat am Marathon.Bei den Hären sollt et eng spannend Course tëscht dem Frank Schweitzer an dem Garry Assel ginn. Um Enn konnt de Frank Schweitzer d'Course fir sech entscheeden. Fir d Streck vun 42 Kilometer huet den Athlet vun RBUAP 2 Stonnen 32 Minutten an 16 Sekonnen gebraucht. Zweete gouf de Gary Assel an Drëtten de Pitt Schneider.Bei den Damme war d'Karin Schank déi kloer Favoritin, si huet de Championnat vun Ufank un dominéiert a koum an der Zäit vun 2 Stonnen an 51 Minutten an 11 Sekonnen als néi Lëtzebuerger Championne op d' Arrivée.