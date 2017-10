Am Fokus stoung natierlech d'Partie tëscht den zwou Equippen, déi an der BGL Ligue ëm de Championstitel streiden. Diddeleng krut Besuch vum Tabelleleader Nidderkuer.D'Gäscht konnten den Titelverdeedeger iwwerraschen an duerch ee Goal vum Karapetian a Féierung goen. De Kevin Malget konnt no 36 Minutten ausgläichen. Dat sollt awer net de Pausestand sinn, well de Karapetian, dee beschte Buteur aus der BGL Ligue, hat nach net genuch. An der 44. Minutt konnt hien Nidderkuer op een Neits a Féierung bréngen.Nom Säitewiessel war Diddeleng dunn déi méi aktiv Equipe an de Cruz konnt an der 58. Minutt op Virlag vum Sinani erëm egaliséieren.De Géigegoal huet Nidderkuer geschockt, well et huet praktesch nëmmen nach Diddeleng gespillt. Esou konnt den Dave turpel an der 67. Minutt Diddeleng eng éischte Kéier an den Avantage bréngen, dat duerch ee flotte Goal.Nidderkuer huet sech awer nach net geschloe ginn. No engem wäiten Degagement vum Schinker wënnt de Karapetian ee Kappballduell a schéckt de Francoise op de Wee, deen dem Joubert keng Chance léisst.No 90 Minutte stoung et 3:3 an esou ass de Match elo an d'Verlängerung gaangen. Hei konnt awer och kee Gewënner ermëttelt ginn, esou dass d'Entscheedung am Eelefmeterschéissen huet misse falen.Hei huet Diddeleng der 2 verschoss an Nidderkuer nëmmen 1. Esou ass den Titelverdeedeger eliminéiert.D'Fola huet sech iwwerraschend missen doheem Péiteng geschloe ginn. Banza a Bojic hate Péiteng mat 2:0 a Féierung bruecht an der éischter Hallschent. Den Dallevedove konnt an der 66. Minutt verkierzen. 10 Minutte méi spéit konnt de Banza vum Punkt op 3:1 stellen. De Saiti konnt nach eng Kéier verkierzen op 2:3, ma et sollt net duergoen. Péiteng eliminéiert d'Fola.Rëmeleng aus der Éierepromotioun konnt och iwwerraschen, dat duerch eng 3:0 Victoire géint Rouspert aus der BGL Ligue.

All d'Resultater am Iwwerbléck:

Wuermer (D1) -0:2Schieren (D2) -1:2Hesper (EP) -0:1FF Norden02 (EP) -0:9Sandweiler (EP) -0:1- Kanech (EP) 3:2Mäertert-Waasserbëlleg (EP) -0:4Keel/Téiteng (EP) -1:2- Etzella (EP) 3:1 no VerlängerungFola (ND) -2:3F91 Diddeleng (ND) -7:8 no Eelefmeter- Stroossen (ND) 2:1- Rouspert (ND) 3:0