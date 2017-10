© afp

Augsburg konnt Bremen kuerz virun der Paus direkt zweemol iwwerraschen. An der 40. Minutt war et de Gregoritsch, dee vum Max lancéiert gouf, deen d'Gäscht vun Augsburg a Féierung brénge konnt.An der zweeter Minutt vun der Nospillzäit vun der éischter Hallschent sollt et dunn nach eng Kéier rabbelen. Bremen huet een Eelefmeter verursaacht, de Finnbogason huet sech där Saach ugeholl an äiskal verwandelt. Esou ass et mat dëser 2:0 Féierung an d'Paus gaangen.Och no der Paus waren d'Gäscht déi besser Equipe. Si waren einfach méi präsent an de Gregoritsch konnt no 61 Minutten säin zweete perséinleche Goal markéieren. Um Enn wënnt Augsburg verdéngt zu Bremen an dat mat 3 zu 0.