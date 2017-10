- T71 Diddeleng 100:85An enger hektescher Partie mat ville Ballverloschter ob béide Säiten, waren déi 2 Equippe bis kuerz virun der Paus gläichop.Diddeleng konnt dunn awer ee Virsprong vu 6 Punkten erauspillen, sou datt et an der Paus 45-51 aus der Sicht vun Esch stoung.Déi Escher sinn dunn ewéi ausgewiesselt aus de Vestiairen erauskomm an mat engem 9-0 Laf hu si dës Partie gedréit fir um Enn mat 100 op 85 ze gewannen an domat Tabelleleader ze bléiwen .- Hiefenech 104:74D'Ettelbrécker Equipe huet bis elo ee gudde Parcours hannert sech a wollt um Sonndeg géint Hiefenech näischt ubrenne loossen.Dëst hu si déi ganz Partie iwwer bestätegt a si wannen um Enn kloer mat 30 Punkten Avance géint den Tabelleleschte vun Hiefenech.