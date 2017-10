E Sonndeg den Owend war am däitsche Football d'Auslousung vun den Aachtelsfinallen am DFB-Pokal. Gespillt gëtt den 19. an 20. Dezember.

© afp

De fréiere Profi Stefan Effenberg huet e Sonndeg den Owend e puer ganz spannend Partien an den Aachtelsfinalle vum DFB-Pokal gezunn.Bayern München kritt et mat Borussia Dortmund ze dinn. De BVB hat déi lescht Saison den FCB an der Halleffinall eliminéiert an um Enn den Titel gewonnen. Donieft spillt Borussia Mönchengladbach géint Bayer Leverkusen a Schalke kritt et doheem mam FC Köln ze dinn.

1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart

1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg

FC Bayern München - Borussia Dortmund

1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt

Werder Bremen - SC Freiburg

Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen

SC Paderborn - FC Ingolstadt

FC Schalke 04 - 1. FC Köln