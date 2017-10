Wéi däitsch Medie mellen, ginn den Trainer Alexander Nouri an den SV Werder Bremen an Zukunft getrennte Weeër.

Bremen huet de Weekend 0-3 géint den FC Augsburg verluer a waart dës Saison nach ëmmer op déi 1. Victoire. Den SV Werder Bremen steet nom 10. Spilldag op der zweetleschter Plaz an der Tabell an huet eréischt 5 Punkten.



Just Köln ass méi schlecht mat 2 Punkten.

Wéi Sport-Bild mellt, wier den Alexander Nouri um Méindeg de Moien entlooss ginn. Hie war zanter dem 2. Oktober 2016 Cheftrainer bei Bremen an hat de Veräin aus dem Tabellekeller nach bal bis an d'Europa League no uewe bruecht.