D'lescht Woch war jo vill driwwer spekuléiert ginn, datt de Luc Holtz eventuell neien Trainer beim FC Metz kéint ginn. E Samschdeg war et dunn awer aus der Lorraine d'Confirmatioun, datt de Frédéric Hantz Successeur vum Philippe Hinschberger op der Trainerbänk bei de Grenats gëtt. Domat war dann och kloer, datt den Holtz bis elo emol nach Lëtzebuerger Foussballnationaltrainer bleift.

Luc Holtz bleift Nationaltrainer - vum Franky Hippert



Net manner wei déi franséisch Sportszeitung L'Equipe huet hien als éischt Alternative hannert dem Hantz genannt. Wann dat mam 51 Joer ale Fransous net geklappt hätt, kéint ee jo traureg an enttäuscht sinn, datt et net sollt sinn. Dozou de Luc Holtz: "Ech bleiwe gären Nationaltrainer. Et ass villes erzielt ginn, wat net der Wourecht entsprach huet: ech war ni op Metz e Projet de jeu virstellen. Et war ni esou e konkrete Kontakt do."

E Samschdeg virun 8-Deeg souzt de Luc Holtz beim Match géint Dijon, dem leschte vum Hinschbeger, genee virum Metzer President Bernard Serin. Dat huet déi ganz Spekulatiounen natierlech nach méi ugeheizt. Wann ee weess, datt de Jeff Saibene an de Jeff Strasser an der zweeter Bundesliga als Trainer op der Bänk setzen, kribbelt et dach bestëmmt och beim FLF-Nationaltrainer fir am Profi-Beräich op der Kommandozentral ze sinn.

"Et sinn zwee komplett verschidde Jobben. Et huet alles mat Sécherheet säi Reiz. Ech sinn immens gären Nationaltrainer", sou de Luc Holtz.

Den 9. November ass hien op jiddwerfalls beim Frëndschaftslännermatch géint Ungarn op der FLF-Trainerbänk. Een, deen awer dann net dobäi ass, ass de Goalkeep Jonathan Joubert, do wëll den Nationaltrainer elo an Zukunft definitiv op déi méi jonk setzen.