Déi Fro kann ee sech stellen, wann een héiert, wéi opbruecht de Mäzen Flavio Becca gewiescht soll sinn. Eisen Informatiounen no wär e gellegt Donnerwieder no der Partie vum Becca iwwert den Trainer gaangen.



A wann een da weess, wéi héich den Trainerverschléiss an de leschte Joren zu Diddeleng war, am Fall, wou den Doublé net realiséiert gouf, wär et net onméiglech, datt ass och hannert de Kulissen ze héieren, datt d'Deeg vum Toppmöller, deen an der nationaler Football-Zeen vill Respekt genéisst, an der Forge du Sud, gezielt wieren. Den Dilemma kéint awer sinn, datt wann den Trainer säi Spint misst raumen, dee sécherlech e potenzielle Kandidat wär, fir eng Kéier beim grousse Rival Fola, eng Funktioun z'iwwerhuelen.

Well och um Escher Gaalgebierg brennt de Bam. Eisen Informatiounen no gouf et um Méindeg nom Training eng hefteg Diskussioun an enger Reunioun, wou déi Responsabel vun der Fola hir Spiller drop higewisen hunn, datt et nom Out an der Coupe a just der 4. Plaz an der Tabell mat 10 Punkte Retard op de Leader Nidderkuer esou net kéint viru goen.