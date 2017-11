Portrait Eric Wagner: Pilot a Triathlet (31.10.2017) De Lëtzebuerger Air-Rescue-Pilot konnt sech am September fir den Ironman op Hawaii qualifizéieren.

An der Moyenne flitt den Eric Wagner do eng 15 Asätz pro Mount, deen noosten dovunner war vum Findel op Nanzeg, ma och bis a Japan war hie scho berufflech ënnerwee. Dobäi ass een awer ni eleng, ma en Equipage besteet aus 4 Leit. A sengem Beruff muss de Pilot awer och regelméisseg trainéieren, esou wéi dat och bei senger Passioun, dem Triathlon an dem Ironman de Fall ass.Säi beschten d'Resultat hat hien am September beim Ironman an Italien, wou hien op déi 12. Plaz koum a souguer de beschten Amateur vun der Course ginn ass a sech esou fir de bekanntesten Ironman op der Welt konnt qualifizéieren.D'Preparatioun fir den Tikkee op Hawaii geet fir de Sportler den 1. Januar un.