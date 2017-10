CL: PSG-Anderlecht 5:0 (31.10.2017) Keng Chance fir d'Belsch ...

Suite en Dënschdeg den Owend an der Gruppephas vun der Champions League. Um Menu de 4. Spilldag vu 6 am Ganzen, gespillt gouf an de Gruppen A bis D, also alles an allem 8 Matcher.Am Grupp A huet ManU doheem näischt géint Benfica ubrenne gelooss an 2:0 gewonnen. Basel huet sech doheem mat 1:2 musse Miskau geschloe ginn.An der Tabell ass ManU vir, Moskau a Basel streiden ëm d'Plaz 2.Am Grupp B huet de PSG Anderlecht keng Chance gelooss a konnt sech zu Paräis kloer mat 5:0 behaapten. Méi Problemer hat de Favoritt am anere Match, wou Bayern zu Glasgow huet mussen zidderen. Nom 0:1 konnt de Celtic nämlech ausgläichen, well d'Bayern vill ze passiv waren, ma quasi am Géigenzuch ass dunn den 1:2 fir den FCB gefall, esou datt den Heynckes-Effekt nach unhält ... bis elo elauter Victoirë mam neien Trainer.An der CL sinn de PSG a Bayern qualifizéiert.Am Grupp C konnt d'AS vu Roum Chelsea béis iwwerraschen: 3:0 stoung et no 90 Minutte fir d'Haushären. Iwwerraschung och am anere Match, wou Atlético doheem just 1:1 géint Qarabag spillt.An der Tabell ass nach alles dran, och fir Atlético, déi bis elo enttäuscht hunn. Déi beschte Kaarten un d'Roma an Chelsea.Am Grupp D gouf et och iwwerraschend Gläichspiller: Juventus beim Sporting just 1:1 a Barcelona zu Piräus just 0:0.An der Tabell si Barça a Juventus virop an da laang näischt méi ...D'Resultater vum Dënschdeg am Iwwerbléck:Manchester United - Benfica Lissabon 2:0Basel - ZSKA Moskau 1:2Celtic Glasgow - Bayern München 1:2Paris SG - Anderlecht 5:0Roma - Chelsea 3:0Atlético Madrid - Qarabag 1:1Sporting - Juventus 1:1Piräus - Barcelona 0:0

E Mëttwoch sinn et dann déi aner 8 Matcher an de Gruppen E bis H:



Grupp E

Sevilla - Spartak Moskau

Liverpool - NK Maribor



Grupp F

Neapel - Manchester City

Schachtar Donetsk - Feyenoord Rotterdam



Grupp G

Besiktas Istanbul - AS Monaco

FC Porto - RB Leipzig



Grupp H

Borussia Dortmund - APOEL

Tottenham - Real Madrid



De Match Tottenham géint Real Madrid gëtt e Mëttwoch den Owend live op RTL.lu an op den Appen iwwerdroen.