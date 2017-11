Fir Dortmund gouf et een Zil am Match géint Nikosia. Déi éischt Victoire fir dës Champions-League-Saison. Domadder géif een nach eng kleng Chance hunn, fir eng Ronn weider ze kommen, respektiv hätt ee sech d'Plaz an der Europa League quasi geséchert. No 29 Minutten konnten d'Fans vun de Giel-Schwaarzen feieren, wéi de Kagawa gutt fir de Guerreiro opgeluecht huet an den Defenseur ouni Problemer de Ball am Netz konnt ënnerbréngen.Ma mat der éischter ganz gudder Chance fir Nikosia, konnte si hei och den Ausgläich markéieren. De Carlao konnt sech am Réck vun der Defense fräispillen, zitt op d'Grondlinn duerch a leet do op de Fënnefmeter zeréck. Hei huet de Poté den Toprak ausgedanzt an dem Bürki wéineg Chance gelooss. No 51 Minutte stoung et dunn 1:1. De BVB huet de Match dominéiert, ma konnt net genuch aus hire Chance maachen.Tëscht Tottenham a Madrid ass et ëm déi éischt Plaz an der Grupp gaangen. An no 27 Minutten huet et gutt fir d'Heemequipe ausgesinn. Eng Flank op den Tripper konnt deen nach eng Kéier op den Alli weiderginn. Deen huet zwee Géigner ausgespillt a konnt markéieren. Klenge Bemol: Den Tripper stoung bei der Flank am Abseits.Ma d'Heemequipe huet sech awer net hannen eragestallt, mä weider probéiert, fir Goaler ze markéieren. An der 56. Minutt war et nees den Alli, dee vun der net geuerdneter Defense vu Madrid konnt profitéieren, sech nees géint 2 Géigespiller konnt duerchsetzen an op 2:0 erhéicht huet. Real huet doropshin nach méi probéiert, fir op 2:1 ze verkierzen, ma sinn do awer an e Konter vun Tottenham gelaf. An engem 2 géint 3 waren de Kane an den Eriksen méi séier an den Dän konnt op 3:0 erhéijen.Ma markéiere wollt Madrid awer nach. Eng Pass vum Marcelo an de Strofraum leet de Mayoral op an de Ronaldo huet et sech vu 5 Meter net huele gelooss, fir den 3:1 an der 80. Minutt ze schéissen.An der Tabell läit Tottenham elo op der éischter Plaz mat 10 Punkten an ass domadder sécher an der nächster Ronn. Dohannert kënnt Real mat 7 Punkten an dann Dortmund an Nikosia mat 2 Punkten. Wéinst der Goaldifferenz, -4 géint -6, ass de BVB virun Nikosia.Gudde Start fir Neapel. No 21 Minutten hu Mertens an Insigne e shcéinen Doppelpass gespillt an den Italiener konnt vu 5 Meter markéieren. 13 Minutte méi spéit dann den 1:1. Kuerze Korner vum De Bruyne, flank vum Gündogan, Käpper vum Otamendi, Goal fir Manchester.Kuerz no der Paus, an der 48. Minutt, nees e Goal mam Kapp. Dës d'Kéier war et de Stones, deen de Ball am Goal konnt ënnerbréngen, dat no engem Korner vum Sané. No enger knapper Stonn dann en Duell am 16 Meter vu Manchester. Hiren Defenseur Sané an den Raul Albiol gi Richtung Ball, ma de Sané kënnt ze spéit a spillt nach just de Mann. Deen Eelefmeter huet den Jorginho verwandelt, esou stoung et 2:2. Ma d'Freed huet net laang gehalen. 7 Minutte méi spéit huet den Aguero Manchester nees a Féierung bruecht. E Korner vun Neapel huet zu engem Konter fir Manchester an zum 3:2 gefouert. Manchester konnt an der Nospillzäit nach ausbauen wéi de Sterling no enger gudder Pass vum De Bruyne konnt markéieren.Dräi Goaler bannent 5 Minutte gouf et zu Donesk. An der 12 Minutt huet de Jörgensen Rotterdam mat engem Käpper a Féierung bruecht, 2 Minutte méi spéit konnt de Ferreyra den Ausgläich markéieren. Als éischt huet hien en Defenseur ugeschoss, du konnt hien den Noschoss awer iwwer d'Linn drécken. An der 17. Minutt huet de St. Juste de Ball schlecht gekläert, direkt op de Fouss vum Marlos, dee sech net zweemol biede gelooss huet an d'Heemequipe a Féierung konnt bréngen.Béid Butteuren waren dann och um 3:1 bedeelegt. No enger schéiner Kombi leet de Ferreyra fir de Marlos op an d'Ukrainer konnten hir Féierung ausbauen.Véier Matcher, véier Victoiren 12 Punkten heescht et fir Manchester City, déi domadder sécher eng Ronn weider sinn. Och gutt gesäit et fir Doenzk aus, déi ëmmerhinn 3 Victoiren an 9 Punkten hunn. Neapel ass mat 3 Punkten op der drëtter Plaz, keng Punkte gouf et bis elo fir Rotterdam.Knapp 30 Minutten hunn d'Fans vu Sevilla missten op den éischte Goal waarden. No engem Korner vum Banega war et de Lenglet, dee markéiere konnt. Bal eng hallef Stonn méi spéit war et dunn de Banega selwer, deen e Goal konnt schéissen. No engem Solo konnt hien de Ball an de laangen Eck bréngen an huet dem Selikhow am Goal vu Moskau keng Chance gelooss. Ma d'Russen haten déi richteg Äntwert dat mam Glushakov, dee fir de Zé Luis opgeluecht huet a si konnten op 1:2 verkierzen.Mat engem 0:0 an der Paus haten d'Briten de bessere Start. An der 49. Minutt huet den Arnold de Ball net ideal an de 16 Meter bruecht ma de Salah huet mat engem Konschtschoss mat der Hack den 1:0 markéiert. Keng 3 Minutte méi spéit gouf de Firmino am 16 Meter ëmgerappt, ma den Milner konnt de Penalty net verwandelen. Dofir war seng Virlag an der 64. Minutt besser, no engem Doppelpass konnt de Can op 2:0 erhéijen. An der 90. Minutt ass dann nach den 3:0 gefall. No engem kuerze Korner flankt de Moreno op de laange Potto, wou de Sturridge esouguer nach Zäit hat, sech de Ball virzeleeën an dunn ze markéieren.An der Grupp E ass nach bal alles dran. Liverpool ass mat 8 Punkten op der éischter Plaz, eng Goaldifferenz vu Plus 10. Sevilla ass zweeten mat 7 Punkten, eng Goaldifferenz vun 0. 5 Punkten huet Spartak Moskau mat engem +3. 1 Punkt an e -13 ass et fir Maribor.Kuerz virun der Paus konnt de Rony Lopes d'Gäscht aus Monaco mat 1:0 a Féierung bréngen. De Moutinho konnt vun engem Feeler vum Adriano profitéieren, deen de Ball an der eegener Hallschent verluer hat a fir säin Teamkolleg Rony Lopes opleeën, deen dem Fabri am Goal vun den Tierke keng Chance gelooss huet.Nom Säitewiessel an der 54. Minutt konnt sech de Jorge just mat engem Foul hëllefen, dat nodeem den Tielemans vu Monaco am Mëttelfeld de Ball verluer huet, den Arslan séier reagéiere konnt an de Ball fir de Queresma wollt opleeën. Den Arbitter huet op de Punkt gewisen an den Tosun huet sech déi Chance net entgoe gelooss. Beim 1:1 sollt et dann och bleiwen.No 13 Minutten konnt Porto den 1:0 markéieren, datt well Leipzig no engem Korner de Ball net hannen eraus krut. Obwuel si an Iwwerzuel géint den Pereira waren, konnt dësen de Ball un den Herrera ofginn, deen du markéiere konnt.Zimlech direkt no der Paus dunn den 1:1, wéi de Sabitzer eng gutt Pass op de Werner mécht an deen dem Goalkeeper keng Chance gelooss huet. Laang sollt d'Freed vu Leipzig awer net daueren. E Fräistouss vum Telles konnt den Pereira mam Kapp Richtung an och an de Goal bréngen. An der 93. Minutt leet de Pereira dann nees een drop datt iwwer eng Konter an eng gutt Pass vum Aboubakar.Bal duerch ass Istanbul, dat mat 10 Punkten. Op der zweeter Plaz seet Porto mat 6 Punkten, Leipzig op der 3 mat 4 Punkten a Monaco op der 4 mat 2 Punkten.Manchester United - Benfica Lissabon 2:0Basel - ZSKA Moskau 1:2Celtic Glasgow - Bayern München 1:2Paris SG - Anderlecht 5:0Roma - Chelsea 3:0Atlético Madrid - Qarabag 1:1Sporting - Juventus 1:1Piräus - Barcelona 0:0Sevilla - Spartak Moskau 2:1Liverpool - NK Maribor 3:Neapel - Manchester City 2:4Schachtar Donetsk - Feyenoord Rotterdam 3:1Besiktas Istanbul - AS Monaco 1:1FC Porto - RB Leipzig 3:1Borussia Dortmund - APOEL 1:1Tottenham - Real Madrid 3:1