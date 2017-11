Um Donneschdeg huet de Luc Holtz op enger Pressekonferenz de Kader fir de Frëndschaftslännermatch géint Ungarn bekannt ginn.



Wéi erwaart ass de Keeper Jonathan Joubert net méi mat dobäi.



De Jan Ostrowski huet sech am Training blesséiert a sech e Muskelbündelriss zougezunn. Hie wäert an de nächste Wochen ausfalen, wéi laang genau ass bis elo nach net kloer.



Dofir steet de Laurent Jans nees am Kader. Hei bleift awer nach e klengt Fragezeechen. Beim Spiller vu Waasland Beveren gëtt gekuckt ob hien de Weekend ka spillen an ob hien erëm ganz fit ass, an da fält eng definitiv Decisioun. De Luc Holtz geet awer dovunner aus, dass hien op de Jans kann zeréck gräifen.



Mat dobäi och den Dirk Carlson. Hie war de leschte Mount net am Kader vun der A-Nationalequipe, well hie fir d'U21-Nationalequipe am Asaz war.



Net glécklech ass de Luc Holtz, dass am November nëmmen 1 Testmatch géint Ungarn gespillt gëtt. De Nationaltrainer hätt en vue vun der Nations League der gären 2 gespillt, souwéi och am Mäerz dat anert Joer.



Hei de Kader vun der Nationalequipe:



Am Goal: Moris A., Schon R., Czekanowicz Y



Verteidegung: Jans L., Martins Ch., Malget K., Jänisch M., Martins M., Hall T., Skenderovic A., Delgado R.



Mëttelfeld: Philipps C., Mutsch M., Thill V., Thill O., Holter D., Sinani D., Carlson D., Veiga E.



Stuerm: Turpel D., Rodrigues G., Da Mota D., Joachim A.