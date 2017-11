Um véierte Spilldag vun der Europa League wollte sech verschidden Equipe scho fir déi nächst Ronn qualifizéieren, fir anerer war et déi lescht Chance, fir nach d'Hoffnung ze hunn, fir weider ze kommen.No 15 Minutten ass de Favorit 1:0 a Féierung gaangen. En éischte Schoss konnt de Lastuvka nach paréieren, ma de Ball ass direkt virun de Féiss vum Bacca gelant, dee sech déi Chance net entgoe gelooss huet.No engem fréien 1:0 gouf et dann e ganz spéiden 2:0. An der 89. Minutt wollt den Deli de Ball virum eegene Goal klären, trefft en awer schlecht a léist sengem Goalkeeper keng Chance.Mat deenen 3 Punkten huet Villarreal der elo 8 an ass Éischten am Grupp A. 1 Punkt dohannert ass Astana (1:0 zu Tel Aviv) a Prag kënnt op 5 Punkten. Maccabi Tel Aviv ass mat engem Punkt definitiv eliminéiert.An den éischte 45 Minutte konnte béid Equipe Chancen erausspillen, och wann Hoffenheim der méi hat, ma Goaler si keng Gefall. Dofir awer den 0:1 quasi direkt nom Säitewiessel. Eng schaarf Flank vum Wagner konnt de Grillitsch onbedränkt ënnert d'Lat eraschéissen. Dee Moment huet alles gutt fir Hoffenheim ausgesinn, dat bis zu der 93. Minutt. De Visca huet aus 20 Meter voll dropgehalen an de Ball am lénken Eck vum Goal ënnerbruecht. Keng Chance fir de Baumann an den spéiden Ausgläich.Obwuel et just 1 Punkt fir Hoffenheim gouf, hunn déi Däitsch nach eng Chance, fir wieder ze kommen. Éischten an der Grupp C ass Rasgrad (1:1 géint Braga) mat 8 Punkten, 1 Punkt viru Braga. 4 Punkten huet Hoffenheim, 2 sinn et der fir Istanbul.Keng Goaler gouf et am Spëtzematch vun der Grupp D. De Leader a Favorit Mailand hat däitlech méi vum Match, huet de Ball awer net konnten am Goal ënnerbréngen. Genau wéi am Match zu Mailand trenne sech béid Equippe mat 0:0.Mailand bleift mat 8 Punkten un der Spëtzt vun enger Grupp, wou reng mathematesch nach alles dran ass. 6 Punkte sinn et fir AEK Athen, Austria Wien kënnt nom 4:1 zu Rijeka zu der éischter Victoire an huet elo 4 Punkten um Compte. Rijeka huet als Leschten 3 Punkten.Goaler konnt een an den éischte 45 Minutten net gesinn. Dofir awer méi eng schlëmm Aktioun an der 38. Minutt. Bei engem Kappballduell ass de Martina vun Everton iwwer säi Géigner gefall a schlëmm um Hannerkapp gelant. D'Spill huet misse fir 7 Minutten ënnerbrach ginn, an der Zäit wou den Defenseur behandelt an oftransportéiert gouf. Fir hie gouf de Besic agewiesselt.An der zweeter Hallschent gouf et da méi sportlech Highlights. E Pass an d'Déift an der 68. Minutt huet den Traoré eleng virun de Goal vun Everton bruecht an de Stiermer konnt den 1:0 markéieren. 8 Minutte méi spéit huet den Aouar per Noschoss op 2:0 fir Lyon erhéicht. Den 3:0 huet den Depay an der 88. Geschoss, no enger gudder Flank aus dem Réckraum huet hien nach just de Kapp missen dohinner halen.Mat deem Resultat ass Everton mat just engem Punkt definitiv eliminéiert. Bergamo (1:1 géint Limassol) ass mat 8 Punkten aktuellen éischten an der Grupp E, punktgläich mat Lyon, awer eng besser Goldifferenz. Limassol huet 3 Mol gläichgespillt a konnt 3 Punkte sammelen.Mat enger Victoire doheem géint Belgrad kéint Arsenal alles kloer maachen a sech fir déi 2. Ronn qualifizéieren. Ma an den éischte 45 Minutten hu si sech schwéier gedoen, ze treffen an och Belgrad konnt sech gutt Chancen erausspillen, ouni awer eng Féierung mat an d'Paus ze huelen.Och an den zweete 45 Minutte konnt keng Equipe hei markéieren, esou datt et um Enn zu engem 0:0 kënnt.Doheem wollt Köln déi éischt Punkte fir dës Europa League afueren. No 16 Minutten huet dunn och den Zoller fir si getraff, ma Borisov huet just 2 Minutte gebraucht, fir de Match ze dréinen. An der 31. Minutt huet de Milunovic no enger flaacher Flang vum Rios ausgeglach an an der 33. Minutt trëtt de Signevic nees no Virlag vum Rietsverteideger den 2:1 fir Borisov.No der Paus huet d'Heemequipe weider Drock gemaach an den agewiesselte Osako huet si an der 54. Minutt belount. De Bittencourt konnt no engem Fräistouss de Ball an d'Mëtt Flanken, den Sörensen leet de Ball op héicht vum 11 Meter mat der Broscht of an den Osako markéiert. An der 63. Minutt du schéisst den Guirassy en direkte Fräistouss eran a bréngt Köln nees a Féierung. Nach besser huet et fir Köln no 82 Minutten ausgesinn. Eng Flank vum Bittencourt kann den Osako fir de 4:2 notzen. Och um 5:2 war den Osako bedeelegt, per Flank huet hien de Ball fir de Jojic opgeluecht.No dëser Victoire ass fir Köln nees alles dran an enger Grupp, wou et ganz enk ausgesäit. Arsenal huet 10 Punkten a féiert d'Grupp H un. 5 Punkten huet Belgrad um Compte, 4 sinn et fir Borisov an 3 fir Köln.1:0 stoung et an der Paus tëscht Berlin a Luhansk. De Selke hat no 15 Minutte mam Kapp getraff, datt no enger Flank vum Mittelstädt. D'Berliner hunn de Recht vun der 1. Hallschent dominéiert, d'Ukrainer koumen ni wierklech geféierlech virun de Goal.No 73 Minutte konnt de Selke nach een dropleeën. Den Esswein konnt eng Pass offänken an fir de Selke virleeën. Dee konnt sech am eent géint eent géint de Goalkeeper duerchsetzen an dono de Ball an de Goal bréngen. Hertha hëlt domadder déi éischt 3 Punkte vun dëser Europa League.Am Grupp J ass et ganz enk an nach alles dran.. Östersunds bleift, obwuel si 1:0 géint Bilbao verluer hunn, mat 7 Punkten un der Spëtzt. Luhansk ass op Plaz 2 mat 6 Punkten. 5 Punkte sinn et fir Bilbao, 4 fir d'Hertha.Keng Goaler am Spëtzematch vun der Grupp K an den éischte 45 Minutten, obwuel béid Equippen et ëmmer nees mat Schëss a Richtung Goal probéiert hunn.Laang huet et och an der zweeter Hallschent no engem Gläichspill ausgesinn, well keng vu béiden Equippen hir Chancë konnten notzen. Dofir war et dann net verwonnerlech, datt e Selbstgoal vum Le Marchand no engem Korner mat der leschter Zeen vum Match an der 93. Minutt Lazio déi dräi Punkte schenkt.Déi Victoire a leschter Sekonn ass déi véiert fir Lazio, esou datt si sécher an der nächster Ronn sinn. Nice steet mat 6 Punkten op der zweeter Plaz. Waregem huet mat enger kuriéiser 2:0 Victoire, 2 giel-rout Kaarten an zwee oferkannte Goaler, komme si elo op 4 Punkten op déi 3. Plaz. 1 Punkt huet Arnhem.Eng ganz onsportlech Zeen gouf et am Match tëschtDe Patrice Evra huet no engem verbalen Austausch mat engem Fan dëse mam Fouss bei de Kapp gerannt. Den Arbitter huet dem Spiller, deen op der Bänk sollt setzen, direkt Rout gewisen, sou datt hien net agesat konnt ginn. Marseille, déi awer zu 11 konnte spillen, hunn de Match 1:0 verluer. Domadder ass Salzburg elo mat 8 Punkten un der Spëtzt, Marseille zwee Punkten dohannert a Gurimaraes a Konyaspor hu béid 4 Punkten.