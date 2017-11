VIDEO: Evra VS Supporter

VIDEO: Cantona VS Supporter

Eng ganz onsportlech Zeen gouf et am Match tëscht Guimaraes aus Portugal a Marseille aus Frankräich. De Patrice Evra huet no engem verbalen Austausch mat engem Fan dëse mam Fouss bei de Kapp gerannt. Den Arbitter huet dem Spiller, deen op der Bänk sollt setzen, direkt Rout gewisen, sou datt hien net agesat konnt ginn.Déi brutal Zeen huet e bëssen un den Eric Cantona erënnert, wéi hien am Januar 1995 un e Fan gerode war. No engem béise Foul hat de Cantona scho Rout gesinn, ma d'Fans vu Chrystal Palace hunn de Spiller vun Manchester United weider provozéiert. Dee war dunn ausgeflippt an huet a beschter Kung-Fu Manéier e Fan attackéiert. Resultat war 1 Joer Spär fir de Cantona.Wann ee béid Situatioune vergläicht, sou kéint och op de Patrice Evra eng länger Spär waarden.