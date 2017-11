De 7. Dezember gëtt nees de Sportler, d'Sportlerin an d'Equipe vum Joer offiziell geéiert.E Samschdeg Hallefnuecht koum d'Lëscht vun de Kandidaten eraus, virun allem bei densinn der richteg vill nominéiert an zwar net manner wéi 20, dorënner och den Titelverdeedeger Gilles Muller, deen elo 3 Mol hannertenee gewonnen huet.Bertemes Bob, athlétismeCorreia Yannick, kickerDrucker Jempy, cyclismeGastauer Ben, cyclismeGiannotte Flavio, escrimeGrethen Charles, athlétismeHabscheid Tom, parasports-athlétismeHaller Bob, triathlonHenx Julien, natationJans Laurent, footballJungels Bob, cyclismeKirsch Alex, cyclismeKohl Alain, high divingMuller Gilles, tennisOsch Matthieu, skiPerreira Dylan, automobilismePhilipps Chris, footballRychlicki Kamil, volleyballStacchiotti Raphaël, natationWeier Christian, équitationBei denkritt d'Gewënnerin vun de leschten 2 Joer d'Christine Majerus et mat 7 Konkurrentinnen ze dinn.Bettendorf Charlotte, équitationFautsch Lis, escrimeMajerus Christine, cyclismeMathias Charline, athlétismeMeynen Julie, natationMinella Mandy, tennisNi Xia Lian, tennis de tableWarling Jenny, karatéA bei denkommen der nieft den Dëschtennis-Dammen, déi fir d'lescht 3 Mol ganz uewe stoungen, nach 5 a Fro.Equitation: Equipe nationale sautsFootball: Equipe nationale hommesFootball: Fola EschFootball: Progrès NiederkornTennis de table: Equipe nationale damesVolleyball: Equipe nationale hommes



Verschidde Präisser sinn awer schonns public, de Prix d'honneur geet dëst d'Joer un de Raymond Sassenrath, dee bis elo ëmmer op de Spiller vun de klenge Länner dobäi war.



De Prix Sport et Handicap geet un de kierzlech verstuerwene Romain Fiegen.



An d'Jeunes Espoirs, also déi Top Lëtzebuerger Nowuesssportler, sinn dëst d'Joer Kimberley Nelting, déi Junior-Weltmeeschterin am Karaté gouf, an de Peter Murphy am Shorttrack.



D'Sportler-Gala ass donneschdes, de 7. Dezember an der Coque a gëtt och op RTL live iwwerdroen, dat souwuel op der Télé wéi um Internet.