De Jeff Strasser © RTL (Archiv)

De Jeff alias Norbert Strasser um Spillbou ...

An der 2. Däitscher Football-Bundesliga gouf et e Freideg den Owend fir de Jeff Strasser a seng Equipe Kaiserslautern ee Punkt. Den 1. FCK huet géint Bochum 0:0 gläich gespillt. Déi rout Däiwelen haten an enger insgesamt schwaacher Partie déi besser Chancen, hunn eemol d'Lat getraff, ma de Ball wollt net an de Goal goen.Kaiserslautern bleift domadder weider op der leschter Plaz an der Tabell, dat mat 7 Punkten no 13 Spilldeeg.An der Ligue 2 a Frankräich verléiert Bourg-Péronnas mam Christopher Martins 2:3 zu Tours. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung déi 90 Minutten iwwer um Terrain.