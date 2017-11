© AFP

- Stuttgart 3:1Den HSV stécht mëttlerweil alt nees an enger Kris nodeems an de leschte Matcher net vill zesumme gelaf ass. Dëse Match huet dann awer besser fir d'Heemequipe ugefaange. Schonn no 14 Minutten huet den Här Winkmann nämlech dem Burnic déi giel-rout Kaart gewisen. Fir déi Stuttgarter ass et dunn schlecht weider gaange well no engem Fräistouss vum Hunt, léisst den Zieler de Ball duerch d'Hänn rutschen a schon stoung et 1:0.Mat engem Doppelschlag an der zweeter Halschent konnt Hamburg mat 3:1 a Féierung goen. Als éischt war et de Kostic an der 65. Minutt mam 2:1 an 4 Minutten méi spéit konnt den eréischt 17 Joer alen Arp mat engem technesch gudde Schoss op 3:1 erhéijen. Dono ass et dann beim 3:1 bliwwen an Hamburg geléngt de Befreiungsschlag.- Hannover 2:1D'Heemequipe war an der éischter Halschent déi bësse besser Equipe an huet eng konzentréiert Leeschtung gewisen. An der 45. Minutt hat de Werner déi bescht Chance fir Leipzig. De Bruma leet de Ball zeréck an de Strofraum, de Werner ka schéissen mee den Tschauner kann de Ball iergendwéi un d'Laat lénken.No der Paus konnt Hannover mat 1:0 a Féierung goen. E super Zesummespill kann de Jonathas zum 1:0 ofschléissen. Mee Leipzig konnt no 70 Minutten awer duerch de Poulsen an no Virlag vum Werner ausgläichen. Kuerz virum Schluss, 86. Minutt, konnt dann dëse Werner zum 2:1 markéieren. No engem laange Ball, leet de Forsberg direkt an d'Mëtt an de Werner ass äiskal bliwwen. No dëser Victoire spréngt Leipzig op déi zweet Plaatz.Freiburg -0:1Réischt no 30 Minutten ass méi Vitesse an d'Partie komm. Béid Equippen hunn jeeweils eemol de Poteau getraff. Bei Schalke war et de Konoplyanka deen an der 30ter Minutt de Ball laanscht den Schwolow op de Poteau schéisst. 2 Minutten méi spéit fälscht de Stambouli e Schoss vum Petersen op de lénke Poteau of. An no 37 Minutten lant e Schlenzer aus 16 Meter um Laatekräiz.An der 62. Minutt konnt de Caligiuri duerch en ofgefälschte Schoss den 1:0 schéissen. Dono huet sech och näischt méi geännert an et ass beim 0:1 bliwwen.Mönchengladbach - Mainz 1:1Schonn no 19 Minutten huet missen de Sommer hannert sech gräifen an huet dobäi guer net gutt ausgesin. No engem Corner kënnt den Diallo virum Sommer zum Kappball a kann sou den 1:0 markéieren. An der 40. Minutt huet Mainz den 2:0 geschoss mee den Arbitter huet nom Videobeweis de Goal zeréckgeholl.No 67 Minutten kann de Vestergaard de verdéngten Ausgläich schéissen. No engem Corner spréngt den Ofwierspiller am héchsten a käppt zum 1:1 an de Goal.Augsburg - Leverkusen 1:1An der éischter Halschent war et e ganz ausgeglachene Match an deem alles dra war. An der 40. Minutt gouf et dunn eng diskutabel Entscheedung vum Arbitter. No engem Handspill vum Retsos am Strofraum huet den Här Dingert op de Punkt gewisen mee nom Videobeweis den Eelefmeter nees zeréckgeholl.No der Paus konnt Leverkusen dunn direkt den 1:0 duerch de Volland markéieren, nodeems e vu lénks no bannen gezunn ass an dréchen ofgeschloss huet. Mee nemmen 2 Minutten méi spéit ass den 1:1 gefall. No engem Corner kann de Leno de Ball net iwwert d'Laat lénken an den Danso brauch just an de Goal ze käppen.D'Spëtzepartie Borussia Dortmund géint Bayern München gëtt um 18:30 Auer gespillt.