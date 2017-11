De Lëtzebuerger hat no 1500 Meter schwammen, 40 Kilometer Vëlo an 10 Kilometer lafen, e Chrono vun enger Stonn 48 Minutten an 58 Sekonnen.

Ganz uewen um Podium steet de Russ Vladimir Turbayevskiy.



FOTOGALERIE: Andréck vun der Course vum Viviane Sloniewicz.