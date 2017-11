© Mike Kinn

Et war den éischten géint den drëtten a soumat d'Spëtzepartie vum Spilldag.De Match huet ausgeglach ugefaange an Hamm huet sech net verstoppt. No 29 Minutten konnt Hamm dann och duerch déi éischt Chance a Persoun vum Patrik Teixeira a Féierung goen. Dono war Nidderkuer geschockt an et ass nach méi batter gin. An der 37. Minutt huet nämlech hire beschte Buteur, de Karapetian, wéinst enger Tätlechkeet déi rout Kaart gesinn. An nëmmen 3 Minutte méi spéit ass den 2:0 gefall. De Mokrani fängt eng Pass vum Vogel op de Karayer of a schéisst an de Filet. Mee déi Nidderkuerer hu virun der Paus awer nach duerch e Fräistouss vum Sébastien Thill den Uschloss fonnt.An der zweeter Halschent huet sech Nidderkuer awer net opgin an hu gekämpft. Se waren och déi Equipe mat méi Ballbesëtz mee hun awer keng Iddie fonnt fir sech Chancen ze erspillen. An der 81. Minutt huet Hamm dunn alles kloer gemaach andeems de Mokrani säin zweete Goal geschoss huet. No 84 Minutten huet de Sébastien Thill dann och nach déi giel-rout Kaart gesinn an de Match war gelaaf.