Et war laang Zäit eng enk Partie tëscht deenen zwou Equippen. Et war ëmmer eng Differenz vun 1-2 Goaler ausser zum Schluss vun der éischter Halschent wou Berchem eng kuerz Zäit mat 4 Goaler vir war. Et ass och bis zur 40. Minutt enk bliwwen mee dunn ass Bierchem dovugezun an hunn alles kloer gemaach.