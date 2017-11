Sport: Am meeschte gelies

© Shari Schenten

Hären

© Guy Seyler

Hiefnech gewënnt géint de Racing mat 84:76. Erausgestach bei Hiefnech huet den Jovonni Shuler mat 33 Punkten an 10 Rebounds. Dank enger gudder zweeter Halschent ka sech den T71 Diddeleng mat 102:91 géint d'Résidence vu Walfer duerchsëtzen. Am drëtte Match vum Owend ka sech Basket Esch an engem enke Match mat 86:79 géint d'Musel Pikes behaapten.

Dammen

Den T71 Diddeleng ka sech kloer mat 90:57 géint d'Résidence Walfer duerchsëtzen. Telstar Hesper verléieren och hiren aachte Match an der Saison mee dës kéier nëmme knapps mat 62:66 géint de Grengewald. An d'Musel Pikes klappen de Basket Esch mat 82:71.