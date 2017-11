An engem Krimi gewënnt bei de Männer den Geoffrey Kipsang Kamworor aus Kenia virum Weltrekordler Wilson Kipsang deen zum Schluss nach op puer Meter nees erukomm war.Bei de Fraen gewënnt mam Shalane Flanagan no 40 Joer mol nees eng kéier eng US-Amerikanerin.Et goufen sech méi wéi 50.000 Participanten an 2,5 Millioune Spectateuren aus der ganzer Welt erwaart.Den New-York-Marathon war um Sonndeg, nëmme 5 Deeg no der Attack zu Manhattan, wou 8 Mënschen ëm d'Liewe komm sinn.Am Abrëll 2013 ware bei enger Bommenattack op de Marathon zu Boston dräi Mënschen ëm d'Liewe komm an iwwer 260 blesséiert ginn.