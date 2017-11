© Michele Pugliese

Um 10. Spilldag kënnen Hueschtert, Déifferdeng, Diddeleng an d'Jeunesse gewannen. D'Fola spillt nëmme gläich.- US Esch 3:1Schonn no 8 Minutten konnt Hueschtert duerch e Goal vum Pomponi a Féierung goen. De Stumpf sëtzt sech ganz staark duerch, gëtt de Ball op de Pomponi an dee ka ganz eleng an de Goal käppen. Dono ass Hueschtert och déi besser Equipe bliwwen an hunn ugefaange och schéin Kombinatiounen ze weisen. An der 42. Minutt konnt den Dervisevic dann och no engem Corner op 2:0 erhéijen.D'US Esch koum awer däitlech besser aus der Kabinn a konnt dann och direkt den 1:2 markéieren. No engem gehalene Schoss vum Gomes Landim huet de Guerra keng Problemer de Ball am Goal ënner ze bréngen.Péiteng -0:2D'Gäscht sinn no 15 Minutte mat 1:0 duerch de Perez a Féierung gaangen. Déi Péitenger waren dono awer net ouni Chance an hunn an der 43. Minutt mat engem Kappball vum Banza just knapps den Ausgläich verpasst.An der zweeter Halschent konnt de Perez dann an der 70. Minutt mat sengem zweete Goal dann nach den 2:0 markéieren. Et war awer e spannende Match a béid Equippen hunn de Lait eppes gebueden.Stroossen -1:4An den éischte Minutten huet Diddeleng Stroossen iwwerrannt a konnt schon no 4 Minutte mat 1:0 a Féierung goen. E Schoss vum Pokar kann de Schon just ofpralle loossen, de Stolz reagéiert am séiersten an et stoung 1:0. Nodeems den Hoffmann bei Stroossen no 30 Minutten huet missen verletzt ausgewiesselt ginn, konnt den Turpel an der 42. Minutt op 2:0 erhéijen. 15 Minutten waren an der zweeter Halschent gespillt wéi de Cabral no engem Corner konnt den 3:0 schéissen. Nëmmen 2 Minutte méi spéit spillt de Schulz eng Doppelpass mam Jager a kann fir den 1:3 verkierzen. Mee an der 86. Minutt huet den Ibrahimovic mam 4:1 alles kloer gemeet an Diddeleng gewënnt souverän.Fola - Munneref 1:1No der éischter Halschent louch Mondorf verdéngt mat 1:0 a Féierung. Et war de Sinani deen mat der éischter Goalchance an engem Fräistouss konnt den 1:0 markéieren. D'Fola huet huet keng Mëttele fonnt fir d'Defense vu Mondorf ze iwwerwannen.An der zweeter Halschent huet sech d'Bild awer geännert an der Heemequipe ass et elo gelongen fir sech Goalchancen eraus ze spillen. No 61 Minutten huet et dunn och gerabbelt an dat duerch de Seydi. No engem Corner kann hien aus kuerzer Distanz an de Goal schéissen. Dono ass dann och net méi vill geschitt an et ass beim 1:1 bliwwen.Racing -1:2De Match war knapps ugepaff dunn huet et schon am Goal vun den Escher gerabbelt. No Viraarbecht vum Ramdani, haat de Shala keng Problemer de Ball aus kuerzer Distanz am Goal ënner ze bréngen. Dono war de Racing déi besser Equipe a konnt sech och déi besser Chancen eraus spillen mee e weidere Goal sollt net méi dobäi eraus sprangen.No der Paus ass d'Jeunesse dann besser an de Match komm an huet et gepackt de Match ze dréinen. No enger Flank vum Pinna konnt den N'Diaye an der 56. Minutt den 1:1 markéieren. An an der 81. Minutt war et de Kyereh deen d'Jeunesse a Féierung bruecht heut.Rouspert - Rodange 1:1An engem ganz faire Match kruten d'Leit an der éischter Halschent keng Goaler ze gesinn. Rodange war a Saachen Spillopbau a Goalchancen awer déi liicht besser Equipe.No 64 Minutte konnt Rodange dunn awer mat 1:0 a Féierung goen. No engem Gewulls am Strofraum kënnt den El Guerrab nach esou just un de Ball an dréck de Ball iwwert d'Linn. 7 Minutte méi spéit huet Rouspert awer geäntwert an duerch den Hartmann den 1:1 markéiert.