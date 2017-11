© AFP

Köln rutsch emmer méi déif an d'Kris a kënnen och den 11. Match an der Bundesliga net gewannen a verléieren souguer däitlech mat 0:3.Köln -0:3







Schonn no 10 Minutten louchen déi Kölner nees mat 0:1 a Réckstand. Den Amiri kritt de Ball op lénks am Strofraum zougespillt, gëtt e fest an d'Mëtt wou de Geiger de Ball net richteg kontrolléiere kann mee am nosëtzen awer den 1:0 schéisst. D'Heemequipe huet sech dono awer och net verstoppt a konnten sech e puer richteg gutt Goalchancen eraus spillen. Wei den Osako, deen an der 42. Minutt just de Potto getraff huet.An der 46. Minutt war et de Wagner deen duerch e berechtegten Eelefmeter op 2:0 konnt erhéijen. Köln hat sech awer nach emmer net opginn an hunn et weider probéiert. Dës Saison sollt et awer bis elo einfach net sinn fir déi Kölner an de Wagner konnt an der 80. Minutt souguer nach den 3:0 markéieren.