© Guy Seyler

Hären

Bei den Hären verléiert d'Etzella géint d'Amicale Steesel mat 71:101. Am éischte Véierel war d'Etzella nach mat 9 Punkt vir mee an deenen aneren dräi Véierel huet Steesel dunn eescht gemaach an ass kloer dovu gezunn. Alt nees eng kéier eraus gestach huet den Shavon Coleman vun der Amicale mat 40 Punkten a 15 Rebounds.Am zweete Match war et dogéint eng ganz spannend Partie déi mat enger 88:87 Victoire fir d'Sparta Bartreng géint Contern op en Enn gaangen ass. Dank engem ganz staarke lëschte Véierel konnt d'Sparta dee Match nach gewannen.

Dammen

An engem ganz spannende Match ka sech schlussendlech d'Amicale Steesel mat 76:73 duerchsetzen. Nom éischte Véierel stoung et gläich mat 26:26. Nodeems d'Etzella sech am zweete Véierel konnt e Virdeel verschafen, war et am drëtte Véierel Steesel déi nees op d'Etzella opgeschloss hunn. De lëschte Véierel konnt d'Amicale da fir sech entscheeden a gewënnt dann och de Match.Am zweete Match vum Dag war et dann eng méi däitlech Ugeleeënheet well do ka Contern mat 88:65 gewannen. D'Gäscht waren iwwert déi ganz Partie déi besser Equipe a gewannen soumat och verdéngt.