De Racing huet no 10 Spilldeeg nëmme 6 Punkten a steet op der zweetleschter Plaz an der Tabell.De Patrick Grettnich war am Ufank vun der Saison zu Stroossen entlooss ginn an huet dann elo beim Racing e neien Trainerposte kritt. Co-Trainer gëtt de Sam Kalabic.