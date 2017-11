En Donneschdeg den Owend spillen déi Rout Léiwen e Frëndschaftsmatch géint Ungarn am Stade Josy Barthel.

© Val Wagner



RTL.lu gëtt Iech elo d'Geleeënheet, fir gratis beim Match mat derbäi ze sinn. Wat musst der dofir maachen?

Schéckt einfach eng SMS mam Stéchwuert "foot" an Ären Numm an E-Mail-Adress op de 62468 (0,50 € / SMS) a gewannt Är 2 Ticketen.

Vill Gléck!







De Match ass en Donneschdeg den Owend um 20 Auer am Stade Josy Barthel. D'Gewënner gi per Mail kontaktéiert a mussen hir Tickete virum Match um Kierchbierg an der RTL City ofhuelen.