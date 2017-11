© AFP Archivbild

Et géif ee Spektrum u Menacen, deen ëmmer méi international a komplex gëtt, sou de Generalsekretär vun der Internationaler Police-Organisatioun en Dënschdeg um Bord vun enger Sécherheetskonferenz zu Doha am Katar. Et war den Appell, dass déi eenzel Autoritéite méi enk zesummeschaffen.



Am Katar gëtt am Joer 2022 d'Football-Weltmeeschterschaft organiséiert. Als Beispill huet de Vertrieder vun Interpol ënnert anerem d'Gewalt vun Hooligans während der Fussball-EM d'lescht Joer oder d'Cyberkriminalitéit während den Olympesche Spiller zejoert zu Rio de Janeiro genannt. Et war och d'Warnung viru méiglechen Attentater während der nächster Fussball-Weltmeeschterschaft 2018 a Russland.



De Chef vum WM-Organisatiounscomité am Katar huet an dem Kontext verséchert, dass alles géif gemaach ginn, fir d'Sécherheet ze garantéieren.